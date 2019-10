Alex Carella torna alla vittoria in F1

XIAMEN (Cina) - Torna alla vittoria nel mondiale di Formula Uno Motonautica il piacentino (ma casalese d'adozione) Alex Carella. L'affermazione di Carella, arrivata nel Gran Premio di Xiamen in Cina nel fine settimana, è oltremodo significativa in quanto il pilota, a secco di vittorie da più di un anno e mezzo, l'ha colta da privato correndo per il team Maverick, dove è approdato dopo le dimissioni date dal team Victory per divergenze con la proprietà.

Al fianco di Carella sempre il suo mentore Scott Gillman, autentico guru della motonautica, da 20 anni casalese, e la squadra dei tecnici, tra i quali molti monferrini.

Casale e il Monferrato si confermano sempre più come la 'Mecca' del settore. Tra la cittadina e le colline vivono ben quattro campioni del mondo, oltre a Carella (2011, 2012, 2013 e 2017) e a Scott Gillman (1997, 2000, 2004 e 2006) anche Fabrizio Bocca (1992) e Renato Molinari (1981, 1983 e 1984).