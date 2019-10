Da Tortona un bel gesto di solidarietà

TORTONA - Un gesto concreto per far sentire la propria vicinanza a chi purtroppo da questa alluvione ha pagato un prezzo troppo alto: già da ieri sera circolava sui social un messaggio con cui il gestore del Gran Bar Bardoneschi si offriva per fornire alla bisogna un pasto caldo a chi non aveva più una casa per poterselo preparare da solo.

"Il post l'ho scritto d'impulso perché non sopportavo l'idea di essere uno spettatore passivo di un disastro che stava colpendo il mio territorio senza poter fare nulla - racconta Andrea Bani - poi per rendere più integrata nella macchina dei soccorsi la mia idea ho contattato la Protezione Civile che mi ha ringraziato per l'offerta ma ha precisato che causa la mia lontananza dalle zone più colpite nell'ovadese sarebbe stato improbabile poter concretizzare la collaborazione e difatti al momento non è ancora arrivato nessuno. Resto comunque a disposizione anche se al di fuori dei canali ufficiali mi venissero segnalate situazioni di reale bisogno per qualcuno qui in zona anche per i prossimi giorni."