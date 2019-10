For.Al., al via il corso di tecnico specializzato di progettazione orafa

VALENZA - Ha preso il via in questi giorni a Valenza, presso la sede dell’agenzia formativa ‘Vincenzo Melchiorre’ del For.Al, il Corso per Tecnico Specializzato di Progettazione Orafa che terminerà il prossimo giugno. Il corso è organizzato dall’agenzia formativa For.Al di Valenza in collaborazione con l’Istituto del mestieri d’Eccellenza LVMH (Ime) e preparerà ad una Specializzazione della Regione Piemonte (liv. V EQF). I partecipanti potranno accedere ad una formazione tecnica e rigorosa, a fonti di apprendimento di qualità, con il conseguimento di una specializzazione riconosciuta a livello europeo che accrescerà l’occupabilità dei corsisti nel settore orafo gioielliero.