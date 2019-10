Novi e Gavi, scuole chiuse anche mercoledì

NOVI LIGURE — Scuole chiuse anche mercoledì 23 ottobre a Novi Ligure e a Gavi. A Novi è necessario per sistemare gli edifici scolastici colpiti dagli allagamenti, mentre a Gavi il plesso scolastico ospita gli sfollati del rione Monserito e le lezioni sono sospese per tutta la settimana, fino a lunedì 28 ottobre.

A Novi desta preoccupazione in particolare la situazione delle scuole elementari Pascoli, in corso Italia. L'edificio è stato allagato sia al primo che al secondo piano. L'acqua sarebbe filtrata dal tetto, in corrispondenza degli attacchi dei pannelli solari collocati sulla copertura, e ha invaso i corridoi.

Chiuse domani anche le scuole di Bosio e di Voltaggio.