SPORT - Rugby seniores. Finisce 22 a 40 la sfida contro lo Spezia nell’esordio in serie C2. Il coach Giancarlo Casarin: “Si era messa subito in salita per noi con quelle tre mete subite in venti minuti. Dopo la squadra ha incominciato a macinare gioco e tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo siamo riusciti ad accorciare il punteggio. A un minuto dalla fine eravamo sotto 33 a 22 poi da un errore e nata la loro ultima meta. I ragazzi non hanno demeritato, anzi, per lunghi tratti abbiamo tenuto il pallino del gioco. Abbiamo lasciato troppi spazi ad un avversario che ha costruito la stagione per il salto di categoria. Un plauso a tutti per la voglia di lottare fino alla fine”.

L’head coach Dario Piccinin: “Buona atteggiamento, ce la siamo giocata. Abbiamo recuperato punti fino al 22 a 33 , pensavamo di poter rientrare in partita ma un errore di esperienza ci ha penalizzati”.

Under 12, in campo sabato ad Acqui, Under 8 e 10 al raggruppamento di Settimo T. “Ottima prestazione di carattere contro l’Acqui", sottolinea Andrea Lava, "Hanno messo in pratica il lavoro svolto in settimana con voglia di avanzare e cercare il compagno oltre la difesa".

"Nel complesso è andata bene", ricorda Simone Andreetto, responsabile per la Under 10, "Ci siamo incontrati con realtà più rodate e avversari più agguerriti. Si sono divertite avremmo potuto fare di più ma nel complesso hanno portato in campo gli allenamenti della settimana".

Ilaria Latronico, responsabile per la Under 6 e 8: "Primo debutto della nostra Under 6 Azzurra Cirucci che giocando insieme ai compagni di Chieri ci sorprende con la sua prima meta. I nostri Under 8 grazie alla collaborazione con gli amici di Acqui Rugby riescono a portare a casa 3 vittorie su 5 partite giocate. Sfidano Chieri, Strade Valdotain, Volpiano, Giuco Rugby e Settimo junior. Giornata positiva, siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi. Sono stati notevoli i miglioramenti per quanto riguarda sostegno e avanzamento, due degli obiettivi fondamentali posti durante gli allenamenti".