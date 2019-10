Dove andare in caso di calamità? Ci sono i cartelli

CASALE - Per sapere dove ci si deve radunare in caso di calamità, da alcuni giorni in città sono stati installati i primi cinque cartelli a cura della Protezione Civile.

Ecco dove si trovano:

- Mercato Pavia di piazza Castello (Colore verde – Area di attesa)

- Scuola Martiri della Libertà di via Galeotto del Carretto, 3 (Colore Rosso – Area ricovero per la popolazione)

- Scuola Leonardo Bistolfi – via Candido Poggio, 41 (Colore Rosso – Area ricovero per la popolazione)

- Scuola IV Novembre – piazzale Duca d’Aosta, 7 (Colore Rosso – Area ricovero per la popolazione)

- Palazzetto dello Sport Ferraris – piazzale Azzurri Veterani Casalesi dello Sport, 1 (Colore Rosso – Area ricovero per la popolazione)

Le restanti Aree emergenza sono sette, due verdi (Area di attesa) in piazzale Industria e strada Valenza 4/H e cinque rosse: Area ricovero per la popolazione nelle scuole San Paolo di via Cavour, 46 e Leardi di via Leardi, 1 e Area ricovero auto in piazzale Industria, strada Valenza 4/H e piazza Castello.

Tutti i dettagli e la geolocalizzazione dei luoghi è possibile averli sia sull’app InforMapp (disponibile gratuitamente sugli store Android e Apple) sia nella rinnovata sezione dedicata alla Protezione Civile sul sito internet del Comune di Casale Monferrato: www.comune.casale-monferrato.al.it/protezione-civile.

«Il Piano Comunale di Protezione Civile individua puntualmente quali sono i luoghi di ricovero per la popolazione in caso di emergenza – ha spiegato il sindaco, con delega alla Protezione Civile, Federico Riboldi - Fino ad oggi, però, non erano mai stati installati i cartelli che li indicano direttamente in loco: essendo la sicurezza dei cittadini una priorità per questa Amministrazione, ci siano adoperati affinché le prime cinque insegne fossero già collocate nei giorni scorsi».