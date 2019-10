Nuova allerta, domani scuole chiuse in vari Comuni

ALESSANDRIA — AGGIORNAMENTI: Un intenso flusso ciclonico da sud in quota e da sudest nei bassi strati apporta aria umida verso l’arco alpino occidentale. Nella notte intense precipitazioni, dapprima sulle zone occidentali e sudoccidentali di torinese e cuneese, per poi estendersi verso est nelle prime ore di domani, giovedì, interessando Canavese, Biellese, Verbano e Alto Vercellese e Novarese. Anche le zone già colpite dalle precipitazioni nei giorni scorsi, comprese tra Astigiano e Alessandrino, saranno interessate giovedì da precipitazioni forti e temporali. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa per la serata di giovedì.

Sono attesi allagamenti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo secondario e giovedì anche i corsi d’acqua principali nelle zone maggiormente colpite dalle piogge subiranno innalzamenti. In mattinata risponderanno in particolare Dora Riparia, Stura di Lanzo e Orco a cui si aggiungono, nel pomeriggio, Toce, Sesia e il Po nelle sezioni di Carignano, San Sebastiano, Crescentino e Valenza, che raggiungeranno la moderata criticità.

Intanto si continua a lavorare per il ritorno alla normalità. La Provincia sta provvedendo alla riapertura delle sette strade ancora chiuse, mentre resta grave il problema del crollo del ponte a Capriata d’Orba, lungo la SP155. Il Genio Militare ha messo a disposizione un ponte Bailey, per ovviare all’interruzione della viabilità e nel pomeriggio si terrà un sopralluogo per verificare la fattibilità del montaggio. A Bozzolino, frazione di Castelletto d’Orba, un dissesto rischia di lasciare isolata una trentina di persone, tra cui un disabile, e si sta cercando di trovare una soluzione per questa situazione. Le utenze elettriche sono state tutte ripristinate. In tutti i Comuni colpiti dal maltempo i volontari del sistema di protezione civile sono al lavoro per ripulire strade, case e argini.

Sono stati potenziati i presidi delle stazioni Carabinieri e dei Vigili del Fuoco nelle aree appenniniche e collinari.

Dalla Prefettura arriva l'invito ad evitare di mettersi in viaggi nelle zone colpite dagli eventi franosi e lluvionali di questi gioni se non per impellente necessità, a partire dalle prime ora di questa notte.

..............................

Nuova allerta maltempo per la giornata di domani: di conseguenza, i Comuni iniziano a prendere provvedimenti per evitare problemi e intoppi anche alla circolazione. Per questo, scuole chiuse a Novi Ligure (anche venerdì), Serravalle Scrivia, Ovada, Silvano d'Orba, Arquata Scrivia, Molare, Pozzolo Formigaro, Cassano Spinola, Francavilla Bisio e Castelletto d'Orba (fino a lunedì). Chiuse per tutta la settimana anche le scuole di Gavi.

Tutto nella norma, invece, ad Alessandria: domani gli studenti saranno regolarmente sui banchi.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -