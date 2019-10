Provincia: norme anti maltempo

OVADA - Il bollettino meteorologico emesso da ARPA Piemonte prevede che nelle prossime 30 ore possano verificarsi nuovi eventi temporaleschi diffusi, tali da innalzare il grado di allerta da gialla ad arancione.

Le preoccupazioni dell’Ente si riferiscono al territorio compreso nell’area G della divisione proposta da Arpa Piemonte ed in particolare le aree comprese tra le valli Belbo e Bormida, che sono già state duramente colpite nei giorni scorsi. In particolare si evidenziano pericoli di locali allagamenti, isolati fenomeni di versante e innalzamenti dei corsi d’acqua favoriti dal recente evento alluvionale. Non sono da escludere neanche l’attivazione di movimenti franosi che potrebbero interessare sia aree con frane già attive che zone con frane latenti riattivate dai nuovi eventi atmosferici.



Allo stesso modo il sistema idrografico minore potrebbe, già sottoposto a stress dalle recenti piogge, potrebbe non riuscire ad assorbire i nuovi afflussi, specie in prossimità di intubamenti, restringimenti o attraversamenti di infrastrutture. Al fine di gestire l’emergenza la Prefettura di Alessandria ha già potenziato i presidi delle stazioni Carabinieri e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle aeree appenniniche e collinari già pesantemente colpite dagli eventi franosi e alluvionali di questi giorni.