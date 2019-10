Schianto mortale, la vittima aveva 71 anni

CERESETO - Nell'incidente mortale avvenuto questa mattina verso le 7, lungo la strada provinciale 457 ha perso la vita Antonio Dirita, 71 anni, abitava a Pontestura.

Si è trattato di un incidente frontale tra la Golf condotta dal 71enne e una Opel Zafira il cui conducente è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenute cinque pattuglie dei Carabinieri per i rilievi di legge. Gli inquirenti dovranno chiarire come è avvenuto lo schianto per definire le responsabilità della tragedia.