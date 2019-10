Coppi scatta. Insieme ai suoi fotografi

Gli scatti che hanno reso Fausto Coppi imprendibile. Gli scatti dei suoi fotografi, che hanno raccontato le sue imprese con autentici capolavori per la capacità di cogliere l'attimo, il gesto, lo sguardo.

Il protagonista principale e i suoi narratori per immagini. Riuniti in una mostra unica nel suo genere, 'Scatti': per l'originalità delle foto, per le loro dimensioni giganti, per la ricostruzione della camera oscura, per la scelta di farle dialogare con i quadri di Miguel Soro, realizzati con la tecnica del collage, in cui la componente fotografica si mescola con i giornali, i libri e il colore

Un omaggio straordinario al Campionissimo, inaugurato a Palazzo Monferrato (nelle foto di Cecilia Ammazzalorso) : al taglio del nastro Marina Coppi, Norma Gimondi, Soro e Marino Vigna. L'esposizione occupa il 3° e 4° piano, sarà visitabile fino al 2 febbraio.