"Cantine a Nord Ovest": con Slow Food alla scoperta dell'Ovada Docg

OVADA - Si chiuderanno domani le preiscrizioni (sul sito slowfoodpiemonte.com, con tariffe ridotte a 20 euro per i soci, 30 per i soci) per la manifestazione itinerante “Cantine a Nord Ovest”, l'iniziativa organizzata da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta per promuovere e far conoscere i vini della regione. L'appuntamento è per domenica mattina, con il ritrovo fissato alle ore 10.00 presso l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. Nei locali di via Torino, 69 sarà possibile effettuare le ultime iscrizioni (al costo di 25 euro per i soci Slow Food, 35 per i non soci) e ritirare il pass, il bicchiere da degustazione, la mappa del territorio e la lista delle cantine aderenti.

«Si tratta di un'occasione unica , nell’Anno dedicato al Dolcetto, per scoprire un territorio ancora poco conosciuto - spiegano gli organizzatori -, in un saliscendi tra le colline vitate e puntinate di castelli, tra 19 fortezze e manieri che rendono unico il profilo paesaggistico e storico dell’Ovadese». Ogni partecipante avrà modo di affrontare, in solitaria o in gruppo, un itinerario su misura girovagando tra vigneti, cantine e castelli per assaggiare di tappa in tappa il meglio della produzione vitivinicola e gastronomica del territorio. Delizie della cucina locale, un curioso e goloso mix tra la tradizione culinaria monferrina con le tipiche influenze della vicina Liguria, accompagnate da calici di Ovada DOCG, uno dei grandi rossi piemontesi promossi con lo slogan “Ovada Revolution”.

Sono 19 le aziende del territorio (Ca-Bensi di Tagliolo Monferrato, Ca' del Bric di Montaldo, Cà Mimia di Tagliolo Monferrato, Cantine Alma di Cassinelle, La Piria di Rocca Grimalda, Casa Wallace di Cremolino, Cascina Belvedere 1932 di Mornese, Cascina Boccaccio di Tagliolo Monferrato, Cascina Boccia di Tagliolo Monferrato, Cascina Gentile di Capriata d’Orba, Cascina La Signorina di Carpeneto, Cascina San Martino di Ovada, Castello di Grillano, Castello di Tagliolo Monferrato, Forti del Vento di Castelletto d’Orba, Fratelli Facchino di Rocca Grimalda, La Valletta di Cremolino, Pestarino Alvio di Capriata d’Orba, Rocca Rondinaria, Castello di Rocca Grimalda) che hanno aderito all'iniziativa.