E' arrivata la pioggia, per ora sotto controllo

TORTONA - E' arrivata nella notte come previsto la pioggia: per ora non ci sono segnalazioni particolari di danni anche se è prevedibile che a breve verranno chiusi anche solo per misura precauzionale i sottopassi di via Franceschino da Baxilio e via Romagnolo.

Prosegue l'emergenza idrica: è ancora in vigore l'ordinanza di limitazione d'uso dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale che raccomanda di utilizzarla solo ad uso igienico sanitario e non per uso alimentare; le scuole in tutto il tortonese sono aperte così come ad Alessandria mentre rimarranno chiuse in vari comuni più colpiti dal precedente alluvione: Novi Ligure (anche venerdì), Serravalle Scrivia, Ovada, Silvano d'Orba, Arquata Scrivia, Molare, Pozzolo Formigaro, Cassano Spinola, Francavilla Bisio e Castelletto d'Orba (fino a lunedì); chiuse per tutta la settimana anche le scuole di Gavi e chiuso, per l'intera giornata, pure l'outlet di Serravalle Scrivia.

Per la notte, per prevenire problemi, sono state evacuate complessivamente quasi centotrenta persone: 16 persone ad Arquata Scrivia in frazione Rigoroso, 43 a Gavi, 4 a Mornese, 4 a Parodi Ligure, 52 a Castelletto d'Orba, 2 a Carrosio e 2 a Novi Ligure.