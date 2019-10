Enne3: l’incubatore d'impresa per i giovani con idee innovative

ALESSANDRIA - L’Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Enne3 avrà propria sede nel Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in viale Michel. L’annuncio è stato dato presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria alla presenza direttore di Enne3 Lorenzo Lener, il presidente della Fondazione Cra Luciano Mariano, il presidente della Fondazione Slala Cesare Italo Rossini e Umberto Signorini, membro del Consiglio di Amministrazione di Enne3.

Sarà una sede fortemente operativa che offrirà ai giovani alessandrini, universitari e non, assistenza per la valutazione di idee imprenditoriali innovative, accompagnamento e formazione sui temi della creazione di impresa e la realizzazione di business plan, con una assistenza dedicata alla valutazione e all’accesso a finanziamenti per innovazione e ricerca&sviluppo.

La sede alessandrina sarà operativa a partire da martedì 29 ottobre, giorno in cui il Disit ospiterà nella propria aula magna la cerimonia di premiazione della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta 2019, competizione dei progetti di business ad alta attitudine tecnologica giunta alla sua 15esima edizione.

“L’annuncio – ha fatto sapere il professor Cesare Emanuel, presidente dell’Incubatore – rappresenta una tappa fondamentale nel cammino in costante crescita dell’Incubatore di Impresa, che oggi può dirsi senz’ombra di dubbio una realtà di successo. Aprire una sede nel territorio alessandrino, da un lato sposa alla perfezione la mission dell’Università del Piemonte Orientale, cui l’Incubatore deve i natali, dall’altro ci permette di consolidare la nostra presenza e la nostra opera nel territorio del Piemonte orientale. Vorrei inoltre sottolineare che il sostegno della Fondazione Cra e il recente coinvolgimento della Fondazione Slala, non solo sono stati e saranno fondamentali per questa nuova sfida che ci siamo posti, ma rappresentano concretamente la condivisione di idee e obiettivi con il territorio e i suoi principali rappresentanti”.

“È con viva soddisfazione – ha dichiarato il notaio Luciano Mariano – che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ospita la presentazione della nuova sede che Enne3 inaugurerà nei prossimi giorni nella nostra città. Il legame che unisce la Fondazione all’Università del Piemonte Orientale è sempre stato forte e questa nuova collaborazione multidisciplinare ci consente di portare il meglio della ricerca nelle imprese per attrarre nuova ricerca, stimolare l’imprenditorialità e la voglia di fare impresa soprattutto tra i giovani. L’obiettivo che ci siamo posti quando, circa un anno fa, quando abbiamo acquisito una quota societaria di questo incubatore d’impresa era, infatti, quello di generare progresso, creare nuovi posti di lavoro e favorire la nascita di una nuova generazione di imprenditori. I risultati conseguiti da Enne3 confermano la validità dell’investimento effettuato e l’efficacia di questo strumento di impulso e valorizzazione dello sviluppo socio-economico territoriale».

«La fondazione Slala – ha sottolineato il presidente Cesare Rossini – riconferma anche in questa occasione il ruolo di coordinamento fra territorio e opportunità di sviluppo. La presenza al proprio interno di enti pubblici e privati costituisce il valore aggiunto messo a disposizione di chi vuole fare impresa e ora possiamo anche puntare ad agevolare la nascita di nuove startup, in particolare nel settore della logistica, in cui l'innovazione è la caratteristica determinante. Il crescente interesse del mondo della scuola che vede coinvolti istituti superiori di Alessandria e Casale Monferrato (nel prossimo futuro sarà la volta anche di Tortona) è la nuova frontiera su cui concentrare gli sforzi e la presenza dell'incubatore d'impresa segnerà una ulteriore accelerazione di questo processo virtuoso”.

“Ad Alessandria il primo passo e primo obiettivo di Enne3 è creare un substrato territoriale per far nascere voglia di fare impresa”, ha concluso Umberto Signorini, imprenditore locale e membro del Consiglio di Amministrazione di Enne3.

Attiva sin dal 2009 su impulso dell’Università del Piemonte Orientale con il sostegno dei principali enti locali piemontesi e di Finpiemonte S.p.a., Enne3 in questi 10 anni ha assistito la nascita di 44 imprese, configurate come start-up innovative e spin-off della ricerca pubblica, agevolandone la raccolta di finanziamenti pubblici e privati, il recruitment di professionisti e di giovani ricercatori, la sottoscrizione di partenariati di ricerca&sviluppo con i dipartimenti universitari nel territorio di riferimento.

Oggi Enne3 assiste 24 imprese incubate (di cui 11 spin-off universitari), segue 6 nuovi progetti imprenditoriali, con il team di 5 esperti con competenze in amministrazione e controllo, proprietà intellettuale, project management, marketing, finanza e accesso al credito. Enne3 è un incubatore pluri-settoriale, con un ventaglio di ambiti merceologici che comprendono Ict e agrifood, applicazioni web e scienze della salute, nuovi farmaci e servizi industriali innovativi.