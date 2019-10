L'acqua è di nuovo potabile

TORTONA - Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, il sindaco Federico Chiodi ha firmato la revoca dell'ordinanza con cui si limitava l'uso dell'acqua per scopi alimentari; poco prima era stata recapitata al comune di Tortona la nota dell'Asl Al che dava parere favorevole alla revoca dopo i campionamenti effettuati sulla rete idrica e le analisi di ARPA, confermando anche i referti comunicati dall'ente gestore.

L'acqua sul territorio comunale è potabile e può essere utilizzata per cucinare. In queste ore l'auto della Polizia municipale con altoparlante percorrerà le vie della città e delle frazioni per diffondere la notizia.