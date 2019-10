"La musica è la migliore medicina dell'anima": concerto per beneficenza

ALESSANDRIA - Sabato 26 ottobre alle 18 all'Hospice Il Gelso (via Burgonzio 2) si terrà il concerto organizzato da alcuni musicisti alessandrini appartenenti al movimento internazionale Our Voice a favore dell'Associazione Fulvio Minetti. Si potranno ascoltare il duetto SamuElisa composto da Elisa Vanzan e Samuele Sparacio e il duo The Soul Men composto da Aleandro Diaferia e Samuele Sparacio. Gli artisti intratterranno il pubblico con brani musicali di grandi classici internazionali dagli anni trenta ai giorni nostri.

Le offerte libere raccolte durante il concerto verranno interamente devolute all'Associazione Fulvio Minetti Odv al fine di sostenere i malati terminali e le loro famiglie ma anche di promuovere la ricerca nell'ambito delle Cure Palliative e della Terapia del dolore. L'Associazione Fulvio Minetti opera al fianco del personale Asl Al all'interno dell'Hospice Il Gelso e al domicilio sul territorio di Alessandra e Valenza. "Ci auguriamo una ricca partecipazione della cittadinanza a questo evento così significativo, non solo per apprezzare insieme musica coinvolgente e interpreti di qualità, ma anche per potere contribuire insieme ad un fine solidale veramente importante per tutti noi” dice Francesca Biolatto, presidente dell'Associazione.

Our Voice è un movimento culturale internazionale composto da giovani di diverse parti del mondo e aperto a tutti coloro che possiedono gli stessi ideali di cui si fa portavoce. Attraverso ogni tipo di mezzo comunicativo, artistico e sociale denunciamo le ingiustizie che attualmente affliggono il mondo (quali mafia, corruzione, spaccio di droghe e armi, inquinamento, povertà, e qualunque tipo di violenza).