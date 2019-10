Nuovo assetto nel Sindacato Autonomo di Polizia

CASALE - Nuovo assetto della struttura sindacale locale, provinciale e regionale della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi il Sindacato Autonomo Polizia, quello maggiormente rappresentativo nel nostro territorio, ha proceduto al rinnovo delle cariche mediante le elezioni dei rappresentanti avvenute al termine del congresso dove è stato affrontato il tema del ruolo fondamentale del Sindacato per la tutela degli operatori di Polizia sempre più in difficoltà nell’adempiere al loro servizio.

Per il Commissariato di Casale il nuovo segretario è Alberto Minisgallo e suo vice Luca Di Marco; per la Provincia di Alessandria Cristiano Coden è stato eletto vice segretario provinciale e Maurizio Paduano rimane a far parte del consiglio; per la Regione Piemonte eletto vice segretario Maurizio Paduano che sarà anche delegato al congresso Nazionale di Rimini che si svolgerà nei giorni 18-19 e 20 novembre. Entra nel consiglio regionale anche Cristiano Coden.