Rivalta Bormida: stufa in fiamme tra due auto

Fiamme nella notte mercoledì a Rivalta Bormida. Una stufa catalitica si è incendiata in un appartamento al primo piano di pazza Vittorio Veneto, proprio davanti al monumento ai Caduti. I proprietari l’hanno abbandonata in strada, ma in mezzo a due macchine. Il risultato è che una vettura si è incendiata e l’altra è stata gravemente danneggiata.