All’Ambra nuova stagione sinfonica con orchestra

ALESSANDRIA - Seconda stagione sinfonica per la Mco (Monferrato Classic Orchestra) ad Alessandria, città dove, già lo scorso anno, propose un cartellone di concerti sinfonici, molto apprezzati dal pubblico. Gli appuntamenti di questa nuova stagione, che si terrà sempre all’Ambra di viale Brigata Ravenna, saranno ancora improntati a repertori che possano arrivare a tutti. Non a caso, #Sinfonicapertutti e #Alessandriasinfonica sono diventati gli hashtag della rassegna che propone anche diverse novità fra cui, la più importante, è l’inserimento di direttori provenienti da due ottime accademie di direzione orchestrale in Europa: Weimar e Lipsia.

Il direttore artistico Sabrina Lanzi, ha voluto evidenziare la figura di Beethoven, visto che nel 2020, si celebrerà il 250º anniversario dalla nascita. Direttore stabile di questa edizione sarà il tedesco Markus Popp, già sovrintendente a Wurzburg che come concerto di apertura, domenica 27 ottobre alle ore 17.30, dirigerà l’Orchestra nell’esecuzione della Sinfonia numero 6 ‘Pastorale’ e Coriolano ouverture.

Un grande talento, anche se molto giovane, il violoncellista Benedict Kloeckner, eseguirà invece il Concerto per violoncello e orchestra di Dvorak. Grande occasione Una grande occasione per Alessandria, quella di poter ascoltare dal palco dell’Ambra un musicista di fama internazionale.

Gli altri appuntamenti: 24 novembre, l’Orchestra sarà diretta da Sandor Karoly nell’esecuzione della Sinfonia Linz di Mozart. Terzo appuntamento a Casale Monferrato con l’apertura dell’anno Beethoveniano l’11 gennaio con Markus Popp. Il 24 febbraio si tornerà ad Alessandria per la direzione di Vitali Alekseenok che presenterà un programma che vuole essere una sinergia musicale fra Italia e Russia. Data da definire poi al Civico di Tortona, dove comunque sarà eseguito un brano di Perosi.