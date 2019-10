Il manoscritto di Montefiore risuona nella Comunità Ebraica di Casale

CASALE - Domenica alle 16 nella Sala Carmi della Comunità Ebraica di Casale verrà esposto (ingresso libero) un reperto che raramente viene mostrato al pubblico. Si tratta del manoscritto appartenuto a un personaggio singolare nella storia europea: Sir Moses Montefiore (1784/1885), relativo a musiche eseguite presso la sinagoga di Casale Monferrato nel 1733 in occasione della festa di Hosha'anà Rabbà. Quell'antica musica tornerà ad essere eseguita in Sinagoga grazie al Coro Gesher diretto da Erika Patrucco.

La storia del manoscritto è singolare: nella Collezione Ginzburg della Biblioteca Russa di Stato a Mosca, il musicologo israeliano Moshè Gorali ha ritrovato negli anni sessanta tre cantate per la celebrazione di Hosha’ana Rabbà, le prime due sono state pubblicate in edizione critica da Israel Adler, invece della cantata del 1733 esistono altri due esemplari, conservati a Londra (Jew’s College, Montefiore Collection Ms. 373) e a Gerusalemme (Schocken Institute for Jewish Reserch, Ms. 67).

Uno di questi splendidi esemplari, appartenuto a Lord Moses Montefiore, contenente una Cantata eseguita a Casale Monferrato la sera di Hosha’ana Rabbà del 1733 è stato donato agli ebrei casalesi da un generoso amico antiquario.