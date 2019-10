Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta, 134 business plan si giocano la finale

ALESSANDRIA - Sono 134 i business plan che partecipano alla XV edizione della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta, la competizione per progetti, idee e aziende promossa dagli incubatori universitari regionali di Piemonte e Valle d’Aosta, I3P, 2i3T ed Enne3. I vincitori saranno proclamati martedì 29 ottobre, per un montepremi totale di oltre 60 mila euro; i primi 6 progetti della graduatoria finale acquisiranno il diritto di partecipare all’edizione 2019 del Premio Nazionale per l’Innovazione. La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta intende sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza, diffondere la cultura dell’innovazione a livello locale e promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano.

Business Plan e proponenti

Rispetto alla scorsa edizione, il numero di business plan presentati è cresciuto del 60%; quasi la metà dei progetti riguarda la categoria di gara Ict (43%). Seguono Industrial (23%), Cleantech & Energy (11%), Life Science (11%) e Turismo e Industria Culturale e Creativa (9%). I 402 proponenti (+80% rispetto al 2018) sono per la maggior parte uomini (77%) e posseggono nel 33% dei casi una laurea magistrale, nel 23% il diploma, nel 22% la laurea triennale e nel 18% un master o dottorato.

La premiazione il 29 ottobre

I progetti saranno ora valutati da un comitato di valutazione presieduto dal direttore dell’Aifi (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e composto da esperti, da business angel, investitori e imprenditori, oltre che dai rappresentanti degli enti promotori. Dopo aver analizzato parametri come la fattibilità tecnica dei business plan, la prospettiva di crescita economica e la competenza dei team imprenditoriali, la giuria stilerà una short list di 10 business plan. I finalisti prenderanno parte alla cerimonia conclusiva che si svolgerà martedì 29 ottobre alle 10 nel'Aula Magna del Disit all’Università del Piemonte Orientale e durante la quale saranno annunciati i vincitori e le menzioni speciali.

Quest’anno il montepremi ammonta a oltre 60 mia euro, erogato in denaro e servizi: al primo classificato andrà un premio di 10 mila euro, al secondo di 7.500, al terzo di 5.000. In più, i primi 6 progetti della graduatoria finale acquisiranno il diritto di partecipare al Pni 2019, Premio Nazionale per l’Innovazione, la “coppa dei campioni” tra i progetti di impresa vincitori delle 15 Start Cup regionali che si svolgerà a Catania a fine Novembre 2019.

Previsti inoltre il Premio Piemonte Orientale di 7.500 euro destinato al miglior business plan che insedi l’impresa nell’Incubatore Enne3, sede di Novara o Alessandria, offerto dagli enti locali. Tra le novità della XV edizione, premi speciali di nuova attivazione promossi da sponsor interessati a contribuire concretamente allo sviluppo dell’innovazione: Jacobacci & partners, punto di riferimento nel panorama italiano e una delle principali realtà europee nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, mette in palio 10 mila euro in servizi di consulenza in tema di tutela di marchi e brevetti.

Confermate anche due menzioni speciali destinate al miglior progetto di “Pari Opportunità” finalizzato a promuovere il principio delle pari opportunità e l’imprenditorialità femminile, e al miglior progetto di Innovazione Sociale.

Quest’anno inoltre la Start Cup Piemonte Valle d’Aosta è supportata dal centro di ricerca Links Foundation, che punta ad aumentare la competitività dell’ecosistema e valorizzare la proprietà intellettuale, Fondazione Michelin Sviluppo, che intende favorire lo sviluppo socio-economico del territorio e la creazione di posti di lavoro, e UniCredit, attenta a rapporti di cooperazione per supportare startup innovative.