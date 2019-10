Marongiu-Russo: la Novese torna in vetta

NOVI LIGURE - Capolista per almeno una notte, che però ha rischiato di passare insonne: la Novese mostra di potersi aggrappare ai suoi uomini più rappresentativi ed esperti e ribalta il punteggio contro una Canottieri Alessandria che per un tempo culla l'illusione di portare a casa un risultato positivo.

Nel primo tempo infatti Fofana scappa ai difensori centrali di casa controllando una verticalizzazione di Zamperla in posizione di sospetto fuorigioco e poi trafigge Canegallo in uscita; nella ripresa sale però in cattedra Toni Russo che prima serve di tacco Marongiu per il tiro al volo sul secondo palo che vale il pareggio, poi raccoglie un cross di Giordano dalla sinistra appoggiando in rete il 2-1 finale.



In attesa di vedere domani i risultati delle altre partite, i biancocelesti salgono a quota 21 punti con la Luese, impegnata in casa con il San Giuliano Nuovo e staccano il Sexadium che ospiterà la Don Bosco Asti; la Canottieri invece resta ferma a quota sei ma deve essere ottimista: giocando così non saranno molte le squadre che riusciranno a portare via tre punti.