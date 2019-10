Mcf: oltre alla musica l'arte al Castello

CASALE - Sabato 2 novembre alle ore 18, nelle sale del secondo piano del Castello di Casale si inaugura la mostra dal titolo Mcf Arte 2019 espone. La mostra, patrocinata dal Comune , è stata proposta e organizzata dalla responsabile della sezione Arte del Monferrato Classic Festival, Maria Grazia Dapuzzo.

Il Monferrato Classic Festival, la cui responsabile è la nota pianista Sabrina Lanzi, ha promosso negli anni giovani talenti che hanno donato al pubblico concerti straordinari, in luoghi eccellenti del territorio del Monferrato. Contestualmente ai concerti si è aggiunta la proposta artistica con esposizioni d'arte di artisti locali ma anche provenienti da altre realtà territoriali.

Al Castello esporranno Niccolò Calvi, Giorgio Cavallone, Gabriella Oliva, Carlo Mazzetti e Pietro Perrera (per la scultura), Iosé Angela Saccone (per la ceramica), Marco Coppo (per la fotografia), Laura Di Fonzo e Monica Porro (per la grafica), Giuliana D'Adda, Filippo Biagioli, Nadia Presotto e Daniela Vignati (per la pittura), Iris Devasini (per le installazioni e pittura), Maria Grazia Dapuzzo (coordinatrice, nonché artista di arti visive e architetto).

La mostra resterà aperta sino a domenica 24 novembre il sabato e la domenica negli orari 10 - 13 e 15 - 19.