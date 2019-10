Nuova Boccia parte bene, La Familiare ko

La corsa alla A2 ricomincia con il passo giusto per la Nuova Boccia, beffata l'anno scorso all'ultimo atto della finale promozione con Bra.

Nel primo turno, gli uomini del presidente Renzo Reverso non danno scampo all'Aostana, battuta con un eloquente 20-2. Merito dei successi di Fossati - Della Piazza (11-4), di Rosso - Torta - Vergnano (10-3), di Mometto nell'individuale (11-5), di Borella - Saini (11-4), di Rosso nel tiro progressivo (43-16), di Borella nel primo tiro di precisione (30-9) e di Torta nel secondo (14-11).

A risultato ormai al sicuro, gli ospiti accorciano nel secondo individuale, sconfitto Galliano (7-10), poi ancora tre parziali per gli alessandrini, con Della Piazza - Romeo (8-4), Borella - Mometto (10-6) e Fossati - Rosso - Saini (11-2).

Non passa, invece, La Familiare in casa dell'ambiziosa Marene, 14-8 per i cuneesi, che vincono le prime due prove, battuti Ferraris - Ressia (4-8) e Kevin Montaldi - Borsari - Prando (4-6). Piccardo accorcia nell'individuale (11-2), Marene ristabilisce le distanze con la seconda coppia, ko Gatti - Pasquin (4-11). La Familiare domina nel tiro progressivo con il vicecampione italiano Under 18 Guglielmo Guido (44-29). Una per parte le due gare di tiro di precisione, sconfitto Montaldi (6-19), vittorioso Ferraris (16-0). Gli alessandrini pareggiano con il secondo individuale, 11-5 per Ressia, ma le ultime tre prove sono tutte della squadra locale, le due a coppie molto lottate ko Gatti - Prando (4-7), Piccardo - Davide Montaldi (5-7), più netta la terna, Ferraris - Borsari - Pasquin (2-11).

Sugli altri due campi Centallese - Veloce Club Pinerolo 17-5, Forti e Sani - Enviese 13-9.