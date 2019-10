Cani accovacciati sotto il guard raid in autostrada, salvati

SAN MICHELE - La notizia del salvataggio di due Riesenschnauzer è dello scorso ottobre: al Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Torino arriva la telefonata di un automobilista in transito sull’A/21, che riferisce come, in una piazzola di sosta, poco dopo il casello di Asti Ovest, ci siano due cani di media taglia accovacciati sotto il guard-rail.

Immediato l’invio della pattuglia della Polstada di Alessandria Ovest che, giunta sul posto, ha trovato i due cani, visibilmente impauriti e disorientati.

Al fine di evitare attraversamenti della carreggiata e che i due cani potessero costituire un rischio per la propria incolumità ma soprattutto per quella degli automobilisti in transito, gli agenti, con un guinzaglio di fortuna creato utilizzando un cavo per il traino, hanno messi in sicurezza i due animali. Li hanno dissetati e rassicurati in attesa del personale della Società autostradale per il successivo trasporto presso la Clinica Veterinaria di Asti dove sono state effettuate le necessarie verifiche per il ritrovamento dei loro padroni.