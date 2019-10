Di Lernia doma la Sanremese: Casale vede la vetta

CASALE MONFERRATO - Seconda vittoria casalinga per il Casale di Buglio che vince 2-1 con la Sanremese grazie alla doppietta di Di Lernia.

Partono meglio i padroni di casa che al 19’ si portano in vantaggio con il calcio di punizione di Di Lernia che termina in rete per l’1-0 nerostellato. Intorno alla mezz’ora della prima frazione di gioco la squadra ospite resta in inferiorità numerica per via del doppio cartellino giallo ai danni di Bregnone che lascia così i suoi compagni in dieci. Termina col vantaggio di misura per i nerostellati il primo tempo.

Nella ripresa trova il 2-0 il Casale che al 6’ si vede fischiare un calcio di rigore: dal dischetto va ancora Di Lernia che freddo non sbaglia e firma la sua personale doppietta. Al 35’ la Sanremese si procura un calcio di rigore: a calciarlo va Colombi che viene intercettato da Rovei che però non risponde la seconda volta sulla ribattuta e subisce la rete.

La partita termina con il risultato di 2-1 in favore dei nerostellati che ottengono altri tre punti importanti.

Casale - Sanremese 2-1

Reti: pt 19’ Di Lernia (C); st 6' rig. Di Lernia, 35’ rig. Colombi (S)

Casale: Rovei, Bianco, Villanova, Vecchierelli, Cintoi, Pinto, Mullici (45’st Miello), Poesio (45’st Buglio A.), Di Lernia, Coccolo. A disp. Tarlev, Bytyci, Provera, Brugni, Petrillo, Lamesta, Cappai. All. Buglio F.

Sanremese: Morelli, Bregliano, Demontis, Spinosa, Taddei, Pici, Gagliardini, Colombi, Scalzi, Likaxhiu, Gerace. A disp. Caruso, Brizio, Maggi, Bellanca, Vitiello, Scarella, Pellicanó, Martini, Fenati. All. Ascoli

Note: spulsi: 33’ Bregliano (S)