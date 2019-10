Luese e Sexadium rispondono alla Novese

LU MONFERRATO - La Luese torna in vetta: non si è fatta spaventare dall’aggancio temporaneo della Novese la squadra allenata da Sciacca e con una doppietta di Cabella ha piegato un San Giuliano Nuovo volitivo ma poco efficace in attacco che trova il gol della speranza solo nel finale di gara con un rigore di Pasino. Un rigore di Dell’Aira – in gol per l’ottava giornata di fila - nel finale del primo tempo ha poi permesso al Sexadium di superare la Don Bosco e ricomporre il terzetto. Dietro è il vuoto: si illude il Felizzano che chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 sulla Pozzolese che nella ripresa recupera il doppio svantaggio e resta in scia al Calliano che acciuffa anche lui all’ultimo minuto come spesso gli succede il pareggio sul campo del Costigliole passato in vantaggio con Borriero; è invece una doppietta di Borgatta a permettere al Tassarolo di piegare il Cortemilia ed issarsi a quota 13 in classifica proprio con i biancoazzurri. Si fa sotto anche lo Spinetta Marengo che piega 4-1 il Solero con le reti di Giraudi, Zuccarelli, Morrone e Cominato mentre per gli ospiti va in rete Mataj. Vittoria importante anche per il Monferrato che con le reti di Padovano, Bocchio ed un rigore di Pezzotta nel recupero piega la Fulvius e la aggancia in classifica all’ultimo posto che consentirebbe di evitare la coda dei playout.

COSTIGLIOLE – CALLIANO 1-1

FELIZZANO – POZZOLESE 2-2

LUESE – SAN GIULIANO NUOVO 2-1

MONFERRATO – FULVIUS 2-0

SEXADIUM – DON BOSCO ASTI 1-0

SPINETTA MARENGO – SOLERO 4-1

TASSAROLO – CORTEMILIA 2-0



Nel girone B, pareggio inatteso casalingo dello Stay O'Party che subisce la rete di Gullo nel primo tempo ma riacciuffa gli avversari con Micillo nella ripresa; tre reti non bastano alla Junior Pontestura per uscire con un punto dal campo della Vischese che si impone 4-3: la doppietta di Vergnasco ed il rigore di Zaia servono solo per le statistiche.



STAY O'PARTY - PRO PALAZZOLO 1-1

VISCHESE - JUNIOR PONTESTURA 4-3