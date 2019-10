Madri Pie: l'incontro con Gabriele Lanza inaugura il ciclo "Smart People"

OVADA - "Una chiacchierata per imparare a non arrendersi mai. Affrontando la vita sempre a testa alta". È questo lo slogan scelto dall'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada per promuovere "Smart People", il ciclo di incontri organizzato all'interno dei locali di via Buffa. L'ospite del primo incontro, in programma mercoledì sera (30 ottobre) a partire dalle ore 20.45, è Gabriele Lanza, giovane atleta ovadese di para ice hockey che la scorsa primavera ha indossato la maglia azzurra della Nazionale in occasione dei Mondiali di Ostrava, in Repubblica Ceca. Il portacolori dei "Tori Seduti" di Torino, attaccante classe 1992, è fra i protagonisti del campionato di sledge hockey in seguito allo sfortunato incidente con lo skilift - di cui ancora oggi porta i segni -avvenuto quando aveva 11 anni. La serata sarà presentata da Federico Salmetti, voce di Radio City.