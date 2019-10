'Mi Fido', l'arte di illustrare entra al Canile

C'è Shyla che si mette in posa anche per il taglio del nastro. Ci sono Luna, Zeus, Thor, Mirko, Diana, che con il loro abbaiare festoso fanno da colonna sonora all'apertura di 'Mi Fido', la mostra di Riccardo Guasco allestita nel Canile - Gattile sanitario di Alessandria.

Sì, perché ci sono anche i gatti: Ariel, Rocco, Pippo, tutti i protagonisti, insieme ai cani, dei ritratti dell'illustratore alessandrino.

L'idea, nata da un incontro con una ex compagna di scuola, Cristina Garbieri, volontaria, è realta: portare l'arte dentro uno spazio insolito per una esposizione, "una ventata di libertà in un luogo da conoscere e frequentare di più".

"Una bellissima idea", sottolinea l'assessore al welfare animale, Giovanni Barosini: da ammirare fino al 3 novembre, i ritratti, in formato 50x70 e anche più piccoli, e le altre opere di Guasco dedicate all'ambiente, possono essere acquistate. Un sostegno per l'attività del Canile - Gattile.