Banditi in azione, salta la cassa continua del Gulliver

CASTELNUOVO SCRIVIA - La scorsa notte i banditi hanno fatto saltare la cassa continua del supermercato Gulliver. L'azione verso le 3.30.

Ora si è al lavoro per contare i danni, sicuramente ingenti. E definire quanto è stato portato via: sembra qualche migliaio di euro.

I Carabinieri sono al lavoro in queste ore per identificare gli autori del colpo. L'ennesimo in provincia.