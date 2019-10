Castellazzo, spunta un ricorso: Benabid era squalificato?

CASTELLAZZO BORMIDA - Sembra non essere finita con il triplice fischio dell'arbitro la gara di Canelli che ha visto trionfare i ragazzi di Adamo per 2-0: i padroni di casa hanno infatti presentato al Giudice Sportivo un reclamo per la posizione di Benabid che deve ancora scontare una squalifica rimediata nella finale del campionato provinciale Under 19 lo scorso anno quando venne ammonito ed era già diffidato.

Difficile dire se la fase finale del campionato in questione possa valere come squalifica da riportare anche nelle competizioni future, ma da Castellazzo la società fa sapere di sentirsi tranquilla: la parola passa ora ovviamente al Giudice Sportivo che dovrà valutare il caso. Se verrà confermato l'illecito, però, il rischio è quello di una robusta penalizzazione perché Benabid è sempre stato presente in distinta in tutte le gare del Castellazzo finora.