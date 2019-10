In 27, da tutta Italia, per il tennis in carrozzina

La seconda edizione consecutiva del torneo nazionale di tennis in carrozzina 'Città di Alessandria' ha numeri da record. Da giovedì mattina, sui campi del Circolo Saves, 27 giocatori da tutta Italia - "uno anche dalla Sicilia, tre da Roma e poi Toscana e tutto il Nord" - per singolo e doppio, ultimo appuntamento del circuito italiano, 22 nella categoria 'open' (disabilità agli arti inferiori), fra cui anche i primi tre del ranking, e 5 in quella 'quad' (disabilità anche agli arti superiori).

Già mercoledì pomeriggio il sorteggio dei tabelloni di singolo, e da giovedì mattina in campo, al Circolo Saves, fino a domenica mattina, giorno delle finali. "Un orgoglio per la città ospitare questa manifestazione", sottolineano l'assessore Piervittorio Ciccaglioni e gli altri componenti della giunta: il torneo è intitolato a Eugenio Taverna, fra gli sponsor anche Amag.

Organizza l'associazione Volare, che ha ben quattro isritti, impegnati nella competizione, oltre che nella regia dell'evento : negli open Giuseppe Bianchi e Christian Fatuzzo, nei quad Gianluca Cosentino e Mauro Fasano, che disputeranno anche il doppio, naturalmente con pensieri di vittoria.

Venerdì sera, dalle 19.30, apericena di gala alla Saves, che mette a disposizione, già da mercoledì, i maestri del circolo e i bambini della Sat, un centinaio, come raccattapalle.