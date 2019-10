Brian Auger al Sociale di Valenza

VALENZA - Secondo appuntamento dedicato al jazz al Teatro Sociale di Valenza per la stagione APRE 2019-2020. Giovedì alle ore 21.15 protagonista sarà Brian Auger, colonna portante della musica britannica che in carriera ha lasciato un solco quanto mai trasversale, spaziando nei generi jazz, blues e rock.

Brian Auger, classe 1939, da oltre 40 anni è il musicista fusion/jazz/rock/blues più rappresentativo a livello planetario, con una delle carriere più variegate nella storia moderna. Riesce ad incorporare jazz, british pop, R&B soul e rock in spettacoli che gli hanno garantito la devozione di numerosissimi fan in tutto il mondo. Pianista jazz e di organo Hammond, Auger ha traghettato l'era beat verso le nuove correnti progressives, fondando formazioni prestigiose (pensiamo agli Steampacket con l’allora sconosciutissimo Rod Stewart) e influenzando gruppi come Genesis, Weather Report, Gentle Giant, King Crimson. Ha, inoltre, suonato ed è stato in tournée con artisti di casa nostra come Mina, Mango, Zucchero Fornaciari. Nel 1970 ha formato la Brian Auger's Oblivion Express. Da allora nella band si sono intervallati diversi musicisti, finchè nel 2005 è tornata in studio di registrazione, prima, e poi in tournée.

A Valenza giovedì suonerà con il gruppo Oblivion Express composto da suo figlio, Karma Auger (batteria), e Andreas Geck (basso), in collaborzione con Liliana De Los Reyes (voce e percussioni).

Il concerto è organizzato dall'Associazione Amici del Jazz di Valenza, in sinergia con la direzione artistica di Roberto Tarasco e quella organizzativa di Angelo Giacobbe – CMC di Sanremo.

Biglietti di ingresso: intero euro 15, ridotto euro 12.

Info e prenotazioni: 0131.920154 / 339.3498389 - biglietteria@valenzateatro.it

Orari apertura della biglietteria: da martedì a venerdì ore 16-19, sabato ore 10-13