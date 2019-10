Ferraris-Robutti e Alice Cometti sul podio

SCHERMA - Fine settimana di soddisfazioni anche per la scherma targata Cuspo, con un doppio risultato per la spada.

Carlo Ferraris e Pelagiè Robutti si sono classificati terzi al Trofeo Aironi di Vercelli, competizione a coppie miste cat. Under 12. Per Pelagiè Robutti si tratta della prima gara in assoluto: un risultato molto positivo, dunque, per un nuovo spadista del Cuspo.

Alice Cometti, presidente del Cuspo e istruttrice di scherma si è invece classificata 2da alla prima prova del Campionato Italiano Master, categoria 0, gara che si è svolta a Conegliano Veneto. Per Cometti si trattava della prima competizione dopo quattro anni senza gare. I premi vanno ad arricchire idealmente la bacheca della sezione scherma del Cuspo, già ricca grazie ai tanti podi e trofei vinti dai giovani spadisti alessandrini.

Intanto continua il mese gratuito di prova il lunedì e il giovedì dalle 17:30 alle 18:30 presso la palestra dell’istituto Saluzzo-Plana di Alessandria.