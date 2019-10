For.Al: a Casale i nuovi laboratori di acconciatura

CASALE - Sono stati inaugurati ieri nella sede Casalese del For.Al B. Baronino i nuovi laboratori di acconciatura. Con l'occasione sono stati presentati i corsi rivolti a titolari e gestori: marketing&social, gestione finanziaria del salone, gestione dei collaboratori e comunicazione efficace con il cliente. Informazioni 0142 75532.

Inoltre è stata presentata l'iniziativa "Che ti passa per la testa?" proposta da Elisabetta Gattoni (oncologa al S.Spirito) e Patrizia Melanti (direttrice For.Al Casale) allo scopo di ideare una sorta di Banca della Parrucca per la raccolta di parrucche usate per confezionare parrucche con capelli veri per le pazienti oncologiche.