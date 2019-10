La sfida in bici non riesce, quella per i bimbi prematuri sì

SOLERO - Una serata tra amici e sostenitori per ringraziare tutti - Comuni e sponsor - e per raccontare quella che, malgrado l’esito, è stata una bella esperienza. Cristiano Collo è un giovane corridore che si è fatto le ossa in gare di durata, maratone sulle cime più alte e sfide su tracciati impervi. E la prova che aveva voluto affrontare a settembre era di quelle decisamente impegnative: pedalare tanti metri di dislivello quanti ne servivano per raggiungere l’altezza dell’Everest tra Castellania e Villavernia.

Purtroppo non ce l’ha fatta, perché la pioggia glielo ha impedito. E, a Solero, Cristiano ha raccontato speranze, entusiasmo, stanchezza e la consapevolezza di non farcela: insomma, quel mix emozionale complesso che ha caratterizzato quello che comunque è stato un evento importante.

Perché un risultato notevole c’è stato. Alla sfida sportiva, infatti, Cristiano ne aveva aggiunta un’altra: raccogliere fondi per l’associazione che sostiene i genitori dei bimbi prematuri.