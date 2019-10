Ovadese, sfuma l'ipotesi Lepore

OVADA - Sembrava fosse già tutto fatto, con Lepore già presente al "Geirino" domenica dopo avere conosciuto i giocatori la settimana precedente, attento a seguire quella che sarebbe stata la sua nuova squadra ma qualcosa poi è andato storto nel corso delle trattative fra la dirigenza dell'Ovadese Silvanese e l'allenatore genovese che ha preferito tirarsi indietro pur ringraziando per l'offerta.

Una panchina che ora resta desolatamente vuota e deve essere riempita al più presto non tanto per colmare una casella ma per poter pianificare nel migliore dei modi la risalita verso la salvezza: il distacco per ora è assolutamente colmabile specie con gli uomini a disposizione nella rosa, ma bisogna agire in fretta e con determinazione per salvare categoria e stagione.