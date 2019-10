Ruba la marmitta dall'azienda dove lavora ma viene scoperto

PREDOSA - I Carabinieri di Capriata d'Orba, dopo le indagini del caso, hanno denunciato per furto aggravato un venticinquenne alessandrino. Il giovane, ormai ex dipendente di una nota ditta di Predosa specializzata nella produzione di marmitte, mercoledì scorso ne aveva asportata una da un magazzino, tentando poi di rivenderla su Ebay. Il piano non è riuscito: il giovane, segnalato dalla proprietà ai Carabinieri, ha dovuto restituire quanto indebitamente sottratto.