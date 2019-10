Anziani rapinati, presi fucili e pistola: c'era anche un casalese

CASALE MONFERRATO - Hanno commesso una rapina impropria ai danni di due pensionati di Langosco: due dei tre banditi entrati in azione sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri di Candia. Uno è di Casale.

I FATTI

L'11 settembre, in via Matteotti, a Langosco (Pavia), i militari erano intervenuti nell'abitazione di due anziani coniugi che, rientrati a casa, si erano trovati di fronte tre sconosciuti parzialmente travisati con un fazzoletto che rovistavano tra le loro cose. I banditi erano riusciti ad impossessarsi, da una cassetta blindata a muro della camera da letto tre fucili e una pistola regolarmente detenuta. Quando si sono visto scoperti, per guadagnarsi l'uscita, hanno spintonato la donna che è finita a terra.

Le indagini sono scattate immediatamente e poche ore fa i Carabinieri di Candia Lomellina hanno denunciato per rapina impropria un 53enne residente a Casale (domiciliato a Palestro) e un 23enne residente a Vercelli.