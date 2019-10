Biella è inarrestabile, Tortona va al tappeto

BIELLA - Halloween è domani, ma le streghe Tortona le vede stasera a Biella: in tutta la gara i bianconeri sono in vantaggio solo nei primi dieci minuti a partire da una tripla di Gaines ed un canestro di Pullazi, poi i padroni di casa scappano e lasciano indietro gli avversari che cercano un disperato rientro ma finiscono per sprofondare a -17 nel finale.

Il primo quarto come detto è per buona parte di marca bianconera: le due squadre danno vita ad una serie di sorpassi e controsorpassi fino al gioco da tre di Cepic che vale il +4 Tortona; da lì Biella infilerà un 7-0 di parziale che le permetterà grazie al canestro poco prima della sirena di Massone di chiudere avanti 22-19. E' nel secondo quarto però che si decide formalmente la gara, non tanto per i diciotto punti realizzati da Biella, quanto per Tortona che resta in cifra singola con soli sette punti firmati peraltro quasi tutti da Pullazi e vede gli avversari scappare via fino al 40-26 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Il terzo quarto vede un momento di parziale riscatto degli ospiti che al rientro dopo l'intervallo lungo provano a riaprire la gara ma vedono Biella allungare ancora fino a sfiorare il +20 di vantaggio al terzo minuto con due liberi di Bortolani, poi ricuciono un po' e dal 57-38 arrivano con nove punti consecutivi a cominciare l'ultimo quarto a filo della doppia cifra di svantaggio sul 57-47. Gli ultimi dieci minuti sono però un'altra sinfonia biellese con i ragazzi di Galbiati che mettono la quinta e dopo un piccolo spavento ad inizio parziale con il Derthona che arriva a -4 grazie a due punti di De Laurentiis e quattro di Formenti infilano un 9-0 di parziale interrotto da un canestro di Gaines che spegne definitivamente le speranze degli ospiti e permette a Biella di gestire la gara fino alla fine dilatando il divario nel punteggio fino al 78-61 finale firmato da una schiacciata di Polite.





Edilnol Biella-Bertram Derthona 78-61

(22-19, 40-26, 57-47)

Biella: Donzelli 2, Omogbo 21, Bertetti, Barbante 2, DeAngeli ne, Bortolani 18, Saccaggi 17, Pollone 5, Lombardi 3, Massone 2, Blair ne, Polite 8. All. Galbiati

Derthona: Buffo, Tavernelli, Formenti 6, Seck, Festinese ne, Gaines 11, De Laurentiis 6, Mascolo 2, Ćepić 3, Gražulis ne, Martini 22, Pullazi 11. All. Ramondino