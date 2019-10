Castellazzo, stop a tavolino. Curino: 'Non è finita qui'

ALESSANDRIA - Castellazzo punito per il caso Benabid. Il giudice sportivo, esaminato il reclamo presentato dal Canelli al termine della gara andata in scena domenica al 'Sardi' e terminata con la vittoria della squadra di Roberto Adamo, ha deciso di ribaltare il verdetto del campo. Il 2-0 in favore del Castellazzo, dunque, diventa 0-3 a vantaggio del Canelli, come si evince dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lnd, Comitato Piemonte e Valle d'Aosta.

Al Castellazzo comminati anche 150 euro di multa, mentre il dirigente Andrea Bastianini - che ha sottoscritto la distinta - è stato squalificato sino al 27 dicembre e al calciatore Benabid è stata aggiunta un'ulteriore giornata di stop.

"Non è finita qui - il primo commento a caldo del presidente Cosimo Curino - valuteremo se ci sono i presupposti per fare a nostra volta ricorso".