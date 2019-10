In 500 al Tartara per Musica oltre i Muri

CASALE - Un pubblico giovane e partecipe ha accolto sabato scorso al Salone Tartara l'esibizione del rapper Inoki Ness, ospite di punta della due giorni di Musica Oltre i Muri iniziata venerdì a cura delll'Associazione culturale VitaminaT con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Circa 500 gli spettatori durante le due serate. Il calendario di appuntamenti di Musica Oltre i Muri riprenderà il 23 novembre al Castello con lo show case Steh Auf Berlin! dedicato alla musica sperimentale per poi essere rinviato a febbraio 2020 con “Stereodramma” reading-concentro di e con Carlot-ta (data e luogo ancora in fase di definizione) e con lo spettacolo TerruJam a cura dell'Istituto Musicale Il Soliva in programma per il 29 febbraio a Terruggia.