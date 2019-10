Consiglio Comunale su Lercaro e Saamo

OVADA - "Vogliamo vederci chiaro", chiarisce il capogruppo di Ovada Viva, Pier Sandro Cassulo. L'argomento, duplice per la verità, è una delle spine nel fianco peggiori per l'amministrazione. La situazione dell'Ipab Lercaro e della Saamo, l'azienda del trasporto. Lunedì sera, dalle 21.00, saranno ascoltati il commissario straordinario della casa di riposo Pier Luigi Sfondrini, che ha assunto la carica dopo l'addio del suo predecessore Giovanni Maria Ghè, e Gian Piero Sciutto, amministratore unico della partecipata dei sedici comuni dell'Ovadese. La pesante situazione debitoria dell'Ipab e gli ultimi bilanci in perdita di Saamo alla lente d'ingrandimento.