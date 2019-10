Dopo 45' Novipiù cala il poker

“Soddisfatto per la vittoria e, soprattutto, per la grande volontà di vincere questa partita"

Coach Mattia Ferrari ha molti motivi per argomentare la sua soddisfazione: all'overtime il poker della Novipiù, 78-74 su Bergamo, con un protagonista su tutti, Simone Tomasini, 5 punti finali per prendere il largo

Casale batte una avversaria "tosta, ben allenata, che non molla mai e con due stranieri di livello", sottolinea ancora Ferrari. Una partita con vantaggi in altalena: sono i padroni di casa a fare corsa di testa per più minuti, rieschiando, però, nell'ultimo parziale, di perdere, "ma come contro l’Eurobasket siamo stati bravi a stringere i denti e trovare canestri importanti, a partire da Fabio Valentini ma anche con tutti gli altri".

In una serata molto positiva per i rossoblù spicca, a 3'34'' dalla fine della prima frazione, il ritorno in campo di Fabio Valentini, all'esordio stagionale dopo quasi un mese e mezzo di stop. Per lui tre triple, molto pesante l'ultima, perché permette a Novi di tornare in vantaggio dopo aver subito il peggior parziale. Casale mette suubito la testa avanti, dopo 10' 20-13. I lombardi reagiscono e provano a sfruttare alcune fasi di digiuno casalese. La partita diventa più ruvida, il PalaFerraris dà una grossa mano agli uomini di Ferrari, all'intervallo lungo avanti di 6, 39-33. Nel terzo tempo punteggio a lungo in equilibrio, sbloccato da DeShaw Sims, 50-46. Bergamo resta dentro i giochi, spinto da Carroll e Zugno, i soli a chiudere in doppia cifra. Pareggio, poi sorpasso e scatto fino al 58-65. Novipiù non ci sta , prima i liberi di Sims e poi la tripla di Valentini obbligano Calvani al timeour, sul 63-65. Con Sims è nuova parità, sul 68-68 non ci sono quasi più energie per spostare il risultato. Le trovano i padroni di casa nei supplementari, nell'ultimo minuto la tripla di Tomasini per il 78-74.

Novipiù Casale Monferrato - Bergamo Basket 78-74 (20-13, 39-33, 50-46)

Casale: Tomasini 13 (5/9, 1/3), Valentini 9 (0/1, 3/5), Da Campo NE, Cesana 3 (1/4, 0/1, 1/2 TL), Sirchia NE, Denegri 12 (1/2, 3/4, 1/2 TL), Battistini 3 (1/1, 0/1, 1/2 TL), Martinoni 12 (4/6, 4/8 TL), Sims 20 (4/14, 2/3, 6/8 TL), Piazza, Galluzzi NE, Roberts 6 (0/4, 1/6, 3/5 TL). All. Ferrari

Bergamo: Dieng 3 (0/1, 1/3), Carroll 18 (7/10, 0/1, 4/8 TL), Crimeni NE, Parravicini 8 (0/1, 2/3, 2/2), Costi 4 (2/5, 0/1), Bozzetto 2 (1/1, 0/1), Allodi 8 (0/2, 2/6, 2/2 TL), Marra (0/4, 0/1), Lauter-Ogunleye 20 (2/8, 3/6, 7/9 TL), Zugno 11 (3/7, 1/4, 2/5 TL). All. Calvani