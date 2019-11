A 'Jazzal 2019' Anais Drago & the Jellyfisch

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 1° novembre alle 21, al Teatro Parvum di via Mazzini 85 con JazzAl, la rassegna di Alessandria Jazz Club. Sul palco Anais Drago & The Jellyfish (Anais Drago – violino; Giulio Gianì - sax contralto; Riccardo Sala – sax tenore; Gianpiero Malfatto – trombone;Gabriele Ferro - chitarra elettrica;Viden Spassov – contrabbasso; Andrea Beccaro – batteria).

Dalla Musica Classica a Frank Zappa passando per il Jazz: il progetto nasce dopo un lungo periodo di ricerca, trascrizione e rielaborazione della sterminata produzione di Frank Zappa. Da qui si sviluppano le composizioni costruite su brevi cellule melodiche e armoniche - estrapolate soprattutto dai primi dieci album di Zappa - utilizzate come materiale tematico o inserite all'interno di alcune sezioni.

The Jellyfish è la band che Anais ha formato e scelto per registrare il disco e per il tour. Il background molto diversificato di appartenenza di ognuno di loro conferisce uno spirito di freschezza e di eterogeneità che ben si ritrova nelle composizioni e nelle improvvisazioni.

Biglietti interi 10 euro, tessera club 10 euro, ingresso con tessera 8 euro, ingresso con tessera under 30 5 euro. Sarà possibile fare la tessera direttamente alla cassa il giorno del concerto.

Prenotazioni: inviare una mail a alessandriajazzclub@libero.it con oggetto “Prenotazione” indicando un nome di riferimento, il numero dei biglietti e delle tessere. Specificare se ci sono degli under 30.

Jazzal 2019 si svolge grazie al sostegno della Fondazione Social, della Fondazione Crt, della Fondazione Cr Alessandria e rientra nell'ambito del festival diffuso Piemonte Jazz Festival e del Festival Identità e territorio.