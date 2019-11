Weekend del tartufo a Cella Monte

CELLA MONTE - Weekend della ventottesima Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza a Cella Monte. Gli eventi si sviluppano sabato e domenica.

Viene riproposto il programma consolidato del Convegno al sabato mattina presso la sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Quest’anno il tema che verrà affrontato è: “Il tartufo nel mondo”. Nel pomeriggio, alle 17.30 ci sarà la tradizionale pesatura e premiazione dei migliori esemplari di tartufo bianco, tipico della Valle Ghenza che è la valle su cui si affacciano i Comuni di Cella Monte, Rosignano Monferrato e Frassinello Monferrato. Nel pomeriggio della domenica, invece, sarà possibile assistere alla cerca simulata con i cani nell’area verde San Quirico a cura dell’Associazione dei Tartufai Valle Ghenza.

Sabato e domenica, la Mostra Mercato si snoderà lungo la Via Barbano e porterà espositori di prodotti enogastronomici e artigianali. In entrambe le giornate sarà possibile visitare alcuni degli infernot del paese, anche di proprietà privata, oltre a quello pubblico dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Saranno gli studenti dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato, oltre ai volontari dell’Ecomuseo stesso, a illustrare caratteristiche di ciascun manufatto. Rimarrà aperta anche la Mostra Permanente dei dipinti di Gianni Colonna, inaugurata di recente all’Auditorium S. Antonio di Piazza Vallino.

L’”Associazione Culturale Val di Treu”, di Castell’Alfero propone per la giornata di domenica alcune attività e intrattenimento per i bambini con una entusiasmante avventura del mondo dei cibi “Dalla terra alla tavola”: seminare, sfogliare il granoturco, sgranarlo, setacciare, macinare per fare la farina e preparare la polenta; tostare l’orzo, impastare utilizzando antichi strumenti.

La novità di questa edizione è un padiglione collegato alla tensostruttura destinata alla ristorazione, dove saranno collocati i desk espositivi dei viticoltori e dei trifolau.

La Pro Loco propone un “Menu tartufo con i piatti tipici della tradizione locale, per i pranzi di sabato e domenica e la cena del sabato (non è necessaria la prenotazione). Continua la preziosa collaborazione con il Ciofs di Casale Monferrato che invierà un gruppo di studenti ad affiancare la Pro Loco in cucina e nel servizio ai tavoli.

Nella giornata di domenica sarà disponibile un servizio navetta tra il parcheggio della Regione Bocca (area micronido) alla Regione Sardegna.