Alessandria, il derby è tuo. Con la zampata dell'ex

Fuochi d'artificio al Moccagatta. Per l'Alessandria che vince il terzo derby di fila, con il tocco decisivo dell'ex, Umberto Eusepi, miglior partita dell'anno per lui. Dopo cinque giornate di digiuno, si può esultare: IiGrigi reggono bene alla reazione nella ripresa, almeno tre ripartenze che avrebbero meritato il raddoppio. Il Novara ricacciato a -4: si può ballare in campo, insieme ai tifosi sugli spalti

LE SQUADRE

Senza Gazzi e Casarini il centrocampo dell'Alessandria è ancora 'giovane', quasi identica a sei giorni fa, ma privilegiando il palleggio, con Chiarello dall'inizio. In difesa, assente Prestia squalificato, Dossena confermato a destra, e Sciacca spostato a sinistra. Novara con l'albero di Natale, Capanni preferito a Schiavi, con Piscitella, alle spalle di Bortolussi, terminale offensivo. Gonzalez parte della panchina.

LA PARTITA

Come una partita a scacchi, stando bene attenti a fare una mossa, per prepararsi anche alla contromossa degli avversari: così è il primo quarto d'ora del derby, quando Eusepi incrocia dal limite, non fortissimo, un metro sul fondo (14'). E' il primo tiro, un minuto dopo, sul cross da sinistra di Celia, la girata di Arrighini passa sulla traversa(15'). Ancora l'ex Carpi meriterebbe miglior sorte al 21', controllo da manuale e girata ai 20 metri, sempre sul fondo.

I Grigi provano ad accelerare, al 23', ancora su imbeccata di Celia da sinistra, Eusepi colpisce bene di testa e Marchegiani alza sulla traversa.

Al 29' la zampata dell'ex: palla in profondità di Castellano, specialista in suggerimenti vincenti, liscio di Bellich, Eusepi controlla e calcia nell'angolino più lontano. Tutto il Moccagatta in piedi. Brivido al 37', sulla conclusione di Cassandro, ribattuta dalla difesa. Il Novara prova ad alzare il ritmo, Scazzola si sgola perché i suoi non si abbassino troppo.

A inizio ripresa Banchieri cambia centrocampo: dentro Buzzegoli e Nardi, fuori Fonseca e Collodel. Proprio Nardi al 5'salta tre uomini e va a conquistare punizione dal limite, che Buzzegoli calcia sul fondo. Al 9' la ripartenza grigia potrebbe far male, Cambiaso apre su Arrighini a destra, palla incrociata, Marchegiani è superato, ma Chiarello non arriva in scivolata per ribadire in rete. Al 16' eccellente la palla che Eusepi mette, al volo, sui piedi di Arrighini, che si accentra, palla a rientrare che Marchegiani controlla. Al 17' prima Valentini respinge su Buzzegoli, poi Cosenza salva sulla ribattuta di Pinzauti (entrato al posto di un impalpabile Bortolussi) e Bianchi calcia alto da buona posizione. Al 20' ancora una ripartenza: Arrighini salta Sbraga e scarica su Eusepi, conclusione sul primo palo, che Marchegiani blocca in due tempi. Al 26' Valentini esce per anticipare di piede Pinzauti. Al 37' rischiano sulla conclusione di Cagnano, che esce di poco sul secondo palo. Con l'ingresso di Gonzalez, beccato dal pubblico, il Novara passa al 4-3-3. Non serve: questa volta l'Alessandria gestisce un vantaggio pesantissimo e vince il terzo derby di fila

Alessandria – Novara 1-0

Marcatore:pt 29' Eusepi

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso (36'st Gilli), Chiarello (26'st Cleur), Suljic (17'st Gerace), Castellano, Celia; Eusepi, Arrighini (36'st Pandolfi). A disp: Marietta, Ponzio, Gilli, Akammadu, Sartore, Gjura, Pandolfi, Crisanto, M'Hamsi, Filip. All.: Scazzola

Novara (4-3-2-1): Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Bellich, Cagnano; Collodel (1'st Nardi), Fonseca (1'st Buzzegoli), Bianchi (38'st Gonzalez); Capanni, Piscitella (23'st Peralta), Bortolussi (15'st Pinzauti). A disp: Marricchi, Tartaglia, Pogliano, Schiavi, Visconti, Paroutis, Ferrara. All: Banchier

Arbitro: Cudini di Fermo

Assistenti: Teodori di Fermo e Pompei di Pesaro

Note: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1800 circa. Ammoniti: Piscitella per proteste, Bellich, Cleur per gioco falloso. Angoli: 4-2 per l'Alessandria. Recupero tempo: pt 0', st