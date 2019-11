Nella giornata senza derby fari puntati sull' "Ottolenghi"

ACQUI - Si torna in campo sul luogo del misfatto: rinviata a mercoledì prossimo la gara di Gavi, l'Acqui ospita il Pozzomaina per ricominciare la corsa sulle capoliste Pro Villafranca e Lucento e far dimenticare il brutto k.o. interno con il San Giacomo Chieri. I ragazzi di Merlo vengono da quindici giorni di relativo riposo ma dovranno fare i conti con l'assenza di Cerrone e Minelli che, unite alla probabile indisponibilità di Aresca, costringeranno il tecnico a chiamare qualche elemento dalla squadra juniores.

A pari punti con i termali anche se con una gara in più c'è l'Arquatese che con la Santostefanese ha la possibilità di fare poker di vittorie consecutive e mettere importante fieno in cascina: guai a sottovalutare i cuneesi, ma i ragazzi di mister Paveto con il rientro di Tavella hanno trovato i giusti equilibri ed ora sono una mina vagante per chiunque. Discorso simile per la Valenzana Mado: con il rientro di Fassina l'allenatore Nobili ha a disposizione praticamente tutta la rosa e potrebbe schierare la coppia di centrali Lorusso-Dinica avanzando a centrocampo Onomoni. Cerca di proseguire il filotto di vittorie consecutive anche l'Asca di Usai che vuole mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona playout: il Carrara 90 non è un avversario impossibile, specie considerando che si presenterà in formazione rimaneggiata; stesso problema in parte per gli alessandrini, con i ballottaggi Ravera - Deambrosis e Rota - Giannicola che verranno decisi poco prima del match.

Il turno di riposo ha fatto precipitare in zona playout la Gaviese e l'impegno di domenica contro la capolista Pro Villafranca non è dei più benauguranti: i ragazzi di Guaraldo dovranno dare il massimo per strappare punti ad una corazzata che finora è rimasta sempre imbattuta. Più agevole, almeno sulla carta, l'esordio di Roberto Pastorino nella panchina dell'Ovadese Silvanese sul campo del Mirafiori: i rientri di Rosset e Tangredi hanno dato solidità alla squadra ma le assenze di Lovisolo e Briata - squalificato - riducono le scelte comunque all'osso.

Tutte le squadre scenderanno in campo alle 14.30.