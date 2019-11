Plastipol: esordio casalingo in campionato

OVADA - Week end di sfide al Geirino per le Ovadesi della Pallavolo. Si comincia alle 17.45 con la Cantine Rasore che affronta l'Autofrancia Torino, una delle squadre ancora a punteggio pieno nel girone. Sfida che torna dopo l'incrocio di Coppa Piemonte favorevoli alle ospiti che sono una delle formazioni più attrezzate del campionato. “Continua – commenta il direttore sportivo Alberto Pastorino – il nostro tour tra le corazzate del campionato. La gara di sabato scorso a Villafranca ha mostrato qualche segno di miglioramento. Giocare in casa può essere un punto a nostro favore”. Esordio annuale casalingo per la Plastipol che alle 21.00 se la vedrà con la Finsoft Chieri. Mangini e compagni cercano la prima vittoria dopo il punto strappato a Cuneo sabato scorso. Per la formazione di Suglia l'occasione per ogliare meccanismi finora testati solo in gare amichevoli e in allenamento.