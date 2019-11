Luese, blitz a Pozzolo ed allungo

POZZOLO FORMIGARO - Allunga ancora in testa alla classifica la Luese che con una doppietta di Del Pellaro espugna il campo della Pozzolese, la taglia fuori forse definitivamente da ogni discorso promozione diretta e resta in testa a punteggio pieno. Chi cede, ed un po’ a sorpresa, è la Novese che avanti 3-1 sul campo del San Giuliano Nuovo ridotto in dieci dall’espulsione di Pometto si fa rimontare nei minuti finali: ad inizio partita Motta e Pasino su rigore muovono il punteggio che rimane fermo fino all'intervallo perché ancora Motta dal dischetto spreca colpendo il palo, poi ad inizio ripresa una doppietta di Meta sembra chiudere il discorso ma nel finale arrivano le reti ancora di Pasino e di Echimov ed al triplice fischio è 3-3.

Dal posticipo fra Canottieri Alessandria e Sexadium che è cominciato alle 16.00 arriva così il sorpasso degli acquesi al secondo posto grazie alla rete di Barone nel primo tempo finito 1-1 e a due reti nella ripresa di Reggio e Dell'Aira che decidono il match. Dietro frenano un po’ tutti: Calliano – Felizzano finisce 1-1 come Fulvius – Costigliole con Maniscalco che finalmente torna al gol su rigore mentre Don Bosco Asti – Spinetta Marengo che è cominciata mezz’ora dopo per un malore all'arbitro finisce 3-2 per i padroni di casa, inutile la doppietta di Seidykhan. Il Tassarolo cade a Solero 2-1 e si vede rimontare la rete di Montecucco con cui aveva chiuso il primo tempo avanti 1-0 dai gol di Mataj e Como nella ripresa. Poker del Monferrato a Cortemilia: dopo il vantaggio dei cuneesi si scatenano i gialloblu che vanno a segno con Bellio, due volte Bocchio e Pavese nel finale strappando tre punti importanti e lasciando gli avversari soli all’ultimo posto in classifica.

Nel girone B, pirotecnico 3-3 fra Junior Pontestura e Chiavazzese: Di Martino, Casone e Vergnasco non bastano ai padroni di casa per strappare tre punti in rimonte perché gli ospiti pareggiano al terzo minuto della ripresa. Proprio la ripresa invece è decisiva per il successo 0-3 dello Stay O' Party che con la rete di Gentile e la doppietta di Micillo nei secondi quarantacinque minuti espugna il campo della Valdilana Biogliese in dieci dalla mezz'ora del primo tempo e si rilancia in classifica.

CALLIANO – FELIZZANO 1-1

CORTEMILIA – MONFERRATO 1-2

DON BOSCO ASTI – SPINETTA MARENGO 3-2

FULVIUS VALENZA – COSTIGLIOLE 1-1

POZZOLESE – LUESE 0-2

SAN GIULIANO NUOVO – NOVESE 3-3

SOLERO – TASSAROLO 2-1

CANOTTIERI ALESSANDRIA – SEXADIUM 1-3

JUNIOR CALCIO PONTESTURA - CHIAVAZZESE 3-3

VALDILANA BIOGLIESE - STAY O'PARTY 0-3