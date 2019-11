Pastorfrigor a valanga. Fa festa il Sale

ALESSANDRIA - Nel girone I continua a vincere la Pastorfrigor Frassineto che doma 4-0 il fanalino di coda del Quargnento grazie alle reti messe a segno da Vetri, Zurolo e doppietta di Beltrame.

Non va oltre l'1-1 la Fortitudo Occimiano in trasferta a Moncalieri (gol di Melfi per l'Occimiano); la Don Bosco Alessandria perde 2-1 contro un forte Psg. Successo invece per il Casalcermelli che ad Andezeno passa 1-0.

Nel girone L vittoria del Sale 2-1 sulla Capriatese (reti di Fossati e Mangiarotti per il Sale, Dionello per gli ospiti); 0-0 tra Frugarolese e Cassine; pareggio 2-2 tra la Boschese e il Cassano.

Il Real Novi non va oltre il 2-2 con il Deportivo Acqui (Dal Ponte e Bonanno per i padroni di casa, Moretti e Merlo per gli ospiti), il Libarna ottiene i tre punti grazie alla vittoria casalinga per 3-1 sulla Castelnovese (a segno Polima, Bruni e Cecchetto). Mornese - Pro Molare termina con il risultato di 3-2 a favore dei padroni di casa con la tripletta di Gabriele Mazzarello; chiude la Viguzzolese che fa 1-1 con il Casalnoceto (rete di Cassano).

Girone I

Andezzeno-Casalcermelli 0-1

Moncalieri-Fortitudo Occimiano 1-1

Psg-DonBosco 2-1

Quargnento-Pastorfrigor 0-4



Girone L

Boschese-Cassano 2-2

G3Real-Deportivo Acqui 2-2

Libarna-Castelnovese 3-1

Mornese-ProMolare 3-2

Frugarolese-Cassine 0-0

Sale-Capriatese 2-1